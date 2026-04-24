Военный эксперт прокомментировал «разработки» ВСУ в сфере БПЛА

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов считает, что Украина использует российские разработки, внедряя искусственный интеллект (ИИ) в свои дроны. Об этом Кнутов рассказал News.ru.

Участник СВО Алексей Селиванов ранее рассказал «Комсомольской правде», что при превосходстве российской технической школы ВСУ делают ставку на максимально быстрое внедрение ИИ в беспилотные системы.

Кнутов отметил, что ИИ-элементы в дронах ВСУ - не украинская разработка. Он указал, что эти беспилотники производятся на территории Германии. Эксперт добавил, что украинские войска долгое время собирали обломки российских «Ланцетов».

«Им удалось воссоздать российскую электронную плату, на основе которой немцы сделали машинное зрение и ИИ на дронах ВСУ», - подчеркнул Кнутов.

По его словам, за Россией «повторяют», поскольку она опережает Украину и западные страны в этих разработках.