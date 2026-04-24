Украина ударила по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства — снарядом «Нептун». Это следует из сводки российского министерства обороны о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Атака была остановлена — средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ракету. Какой именно объект на территории России пытались поразить ВСУ, как и над каким регионом был уничтожен «Нептун», не уточняется.

Также в Минобороны рассказали, что за неделю средства ПВО сбили 50 управляемых авиационных бомб ВСУ и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что у ВСУ осталось лишь один-два дивизиона дальнобойных ракет «Нептун».