В России призвали использовать кукурузники против дронов

Легкие многоцелевые самолеты Ан-2 и L-410 Воздушно-космических сил (ВКС) России можно превратить в носителей дронов-перехватчиков. Telegram-канал «Военная хроника» призвал использовать проверенные платформы в качестве охотников за дальними беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

Автор обратил внимание на кадры противника, который превратил польский самолет PZL M28 в антидроновую платформу со станцией обнаружения и БПЛА-перехватчиками. По его словам, в основу российского аналога могут лечь Ан-2, которые в разговорной речи часто называют кукурузниками. Этот биплан отличают выдающиеся взлетно-посадочные характеристики и малая скорость сваливания, которые подходят для борьбы с тихоходными дронами-камикадзе.

«Не менее интересной платформой мог бы стать Як-40. Данный тип располагает достаточным ресурсом фюзеляжа и мощностью бортовой энергетики для размещения как оператора, так и оборудования», — пишет канал.

В публикации предположили, что модификации турбовинтовых самолетов, включая Л-410, также могут стать антидроновыми платформами. Для этого летательные аппараты следует оснастить контейнерами для пуска перехватчиков и оборудованием для обнаружения дронов.

Ранее в апреле стало известно, что российские ученые создали патрон с краской для борьбы с FPV-дронами. Боеприпас создает облако красящего вещества, которое делает невозможным использование беспилотником видеоканала.