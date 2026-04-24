Раскрыты подробности работы ВС России по уничтожению дронов ВСУ

При работе по уничтожению украинских дронов в зоне проведения спецоперации самое главное сохранять спокойствие, так как, «чем меньше паники, тем больше результатов». Об этом рассказали корреспонденту «Известий» бойцы мобильной огневой группы 1194 полка «Южной» группировки войск.

По словам водителя с позывным «Фома», ему неоднократно приходилось отстреливаться от беспилотников и прикрывать пулеметчика.

«Выезжаем на точку, где работаем по дронам, беспилотным самолетам. (…) Чем меньше паники, тем больше результатов. Если я обнаружил, что за мной идет дрон, я включаю РЭБ [систему радиоэлектронной борьбы], как бы он у нас включенный, и выхожу, начинаю отстреливаться», — пояснил он.

Мобильная группа вооружена строенным танковым пулеметом Калашникова, который является одним из наиболее эффективных инструментов против FPV-дронов и крылатых БПЛА, отметил корреспондент Егор Кильдибеков.

«Сбиваем очень много. Но они летают по-разному. Мы-то тоже ездим не одним маршрутом. ПКТ тройной. Электропривод. Стреляет как и один, как и два, так и три ствола», — рассказал заместитель командира взвода с позывным «Бригадир».

Он подчеркнул, что давно не считает сбитые дроны, «прикрывая небо».

Ранее военнослужащие третьего армейского корпуса группировки войск «Южная» рассказали о том, что несколько недель ходили по заминированной территории, не зная о скрытой под снегом опасности, и только чудом никто не погиб.