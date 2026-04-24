В России объяснили дорогостоящую ошибку НАТО на учениях

Александр Перенджиев, политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт объяснил в интервью интернет-порталу "МК", как получилось, что военные НАТО разбили дорогостоящую технику, пытаясь десантировать ее на землю.

Алексей Перенджиев отметил: "У стран НАТО нет вообще этих навыков, чтобы техника спускалась на парашюте. Это наши ВДВ-ки имеют огромный опыт.

Это у нас отработано еще в советское время было. У них этого никогда не было. Поэтому, можно сказать, это был у них такой эксперимент, неудачная попытка повторить что-то: где-то они подглядели, что у нас это получается, и решили это сделать. Ну, как говорится, все левее. Может быть, золотой парашют раскроется, и кто-то большие деньги отгребет на всех этих проблемах. А так, конечно, ничего никто не отработает".

Напомним, в ходе учений сил НАТО произошел дорогостоящий инцидент с участием испанских военных. Десантники сбросили с высоты около 300 метров боевой внедорожник URO VAMTAC, стоимость которого оценивается в 600 тысяч евро (более 52,5 миллиона рублей). По замыслу учений, техника должна была спуститься на парашюте и мягко приземлиться, однако что-то пошло не по плану. Вместо контролируемого снижения автомобиль рухнул на землю, получив серьезные повреждения.