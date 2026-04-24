«Москитный флот» и «серьезное» оружие: Иран продолжает удивлять США

Иран продолжает удивлять США, выпуская все новые козыри в затянувшемся конфликте на Ближнем Востоке — в Ормузском проливе зафиксировали «москитный флот». Как сообщает aif.ru, о возможностях этого вооружения и других «серьезных» боеприпасах Тегерана рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Москитный флот» представляет собой группу из десятков быстроходных катеров КСИР. Они блокируют Ормузский пролив у выхода и захватывают контейнеровозы. Как отмечает Дандыкин, некоторые из кораблей вооружены ракетами.

«Ранее Трамп говорил, что флот Ирана уничтожил весь, но выясняется, что поторопился. Что-то частично уничтожена, но, большая часть все-таки осталась. Думаю, что там еще есть и мини-подводные лодки. По факту, они блокируют свою часть пролива. Американцы у входа в него, иранцы у выхода», — объяснил эксперт.

При этом Дандыкин замечает, что Иран применил еще не все свое вооружение. В частности, у Тегерана остаются гиперзвуковые ракеты, которые являются серьезным оружием против флота, а также баллистические ракеты, способные преодолеть расстояние в 4,5 тысячи километров.

«Со стороны США потрачено уже очень много: и ракет, и крылатых, и ПВО, и так далее. А ведь они позиционировали, что возможностей Пентагона или Министерства войны на два локальных конфликта хватит, а по сути, с одним не справляются», — добавил он.

Эксперт считает, что боевые действия на Ближнем Востоке будут продолжаться еще некоторое время. Вместе с тем США опасаются, что ситуация может стать еще хуже, ведь Иран уже показал свою способность успешно противостоять противнику.