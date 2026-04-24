Белоусов и глава минобороны Китая провели переговоры

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры со своим китайским коллегой Дун Цзюнем, который находится в РФ с официальным визитом. Об этом сообщили в российском Минобороны.

По его информации, во время встречи Белоусов отметил определяющую взаимодействие Москвы и Пекина роль постоянного личного контакта президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Кроме того, он заявил, что в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки военное сотрудничество РФ и Китая «приобретает особую актуальность». Белоусов назвал «это одним из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности».

15 апреля Си Цзиньпин в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал приветствия Путину. В ходе переговоров председатель КНР обратил внимание, что в 2026 году Москва и Пекин отмечают 30-летие с момента установления двусторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства.

4 февраля Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Во время беседы российский лидер отметил, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире.