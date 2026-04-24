Стало известно об «огромных разрушениях» на юге Ливана

Корреспондент Али Ахмар рассказал о том, что вооруженные силы Израиля взрывают дома в населенных пунктах на юге Ливана, которые ранее были покинуты местными жителями. Его слова, а также видео разрушений, приводит газета «Известия».

По данным журналиста, израильские военные разрушают «оккупированные деревни», реализуя тактику «выжженной земли».

«Мы попытаемся зафиксировать точки, где все еще присутствует израильская оккупация, особенно в деревне Бейт-Лиф. (…) В этой деревне оккупационные силы оставили после себя огромные разрушения», — заметил Али Ахмар.

На кадрах, приведенных изданием, съемочная группа продемонстрировала развалины домов, а также слышно взрыв и видны клубы дыма, поднимающиеся над городом Бинт-Джубайль.

Ранее корреспондент Аббас Саббаг рассказал о том, что в результате обстрелов со стороны израильских сил в ливанском поселке Кбриха были полностью разрушены две школы, также под удар попало кладбище, расположенное неподалеку от них. Он отметил, что Израиль назвал школы «военными объектами» движения «Хезболла».

При этом само движение «Хезболла» призвало руководство Ливана прекратить «любые формы прямого взаимодействия» с Израилем.