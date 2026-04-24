Россия и Украина провели новый обмен пленными

Россия вернула из украинского плена 193 военных РФ, взамен Украине были переданы 193 солдата ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Обмен состоялся сегодня.

Сейчас военные РФ находятся на белорусской территории, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Всех российских солдат доставят на родину, где они смогут пройти лечение и реабилитацию в учреждениях военного ведомства.

Гуманитарными посредниками при обмене пленными с Украиной были ОАЭ и США.

Предыдущий обмен пленными состоялся 11 апреля, накануне Пасхи, по формуле 175 на 175. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский отмечал, что согласование того обмена шло "долго и тяжело".