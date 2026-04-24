Стремительный марш-бросок российских войск продолжается почти на всех участках фронта. Как сообщает «Царьград», противник заявляет о критическом положении своих подразделений на ряде участков — недели и месяцы без ротации окончательно довели солдат.

Помощь не пришла

Накануне полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк заявлял, что личный состав 30-й бригады ВСУ, пробившийся в район Миньковки на славянском направлении, оказался в окружении. Тоже самое ранее случилось с соседним гарнизоном украинской армии, в котором выжили лишь несколько боевиков, которые сами сдались в плен.

Теперь Антонюк констатировал, что за три дня украинское командование не предприняло попыток по деблокированию боевиков из 30-й бригады. Территория Миньковки и прилегающие позиции зачищены.

«Несколько недель назад украинский Генштаб специально перебрасывал штурмовиков 425-го полка "Скала" для отбития Миньковки. В этом контексте отсутствие аналогичных действий сейчас может показаться странным. Однако причина проста: существует более критический и опасный участок», — объяснил он.

ВС РФ вошли в восточную часть Рай-Александровки с неожиданной для противника стороны — южного фланга. Расчет Киева на то, что укрепленные позиции на высотах вдоль дороги Резниковка — Каленики — Рай-Александровка станут серьезным препятствием для российских войск, не оправдался. Там полагали, что до середины мая, пока не нарастет «зеленка», российские штурмовики не смогут скрытно маневрировать. Теперь же ВСУ в авральном порядке приходится справляться с кризисом.

«Кровавая бойня»

В Сумской области в марте-апреле ВС РФ освободили больше территорий, чем на всех остальных направлениях, вместе взятых. В украинском генштабе это признали, хоть и с опозданием. Для восстановления утраченных позиций украинский главком Александр Сырский задействовал «пожарные» подразделения штурмовых полков 425-го, 223-го и 225-го, каждый суммарно численностью до 7–9 тысяч боевиков, однако в основной своей массе они «размазаны» по всей линии боевого соприкосновения

253-му штурмовому полку «Арей» поставлена задача вернуть Покровку. Там атака, предпринятая напрямую из Михайловки, закончилась «кровавой бойней» для противника — почти весь личный состав подразделения был перебит. Этому способствовали открытый характер местности и эффективная работа русских операторов дронов, которые успели разместить свои позиции на занятых высотах вдоль границы.

Другому полку, 425-му, поручили вернуть лесной массив возле Таратутино. Им удалось лишь временно предотвратить новый рывок штурмовиков в районе Ряснова. О вытеснении российских подразделений речь не идет даже в сводках украинского генштаба.

«На центральном участке Сумского направления российские войска ведут наступление, стремясь прорвать эшелонированную оборону ВСУ. Первоочередная задача — взять под контроль обширный Сумской лес. Уже достигнуты первые успехи. Заняты населенный пункт Малая Корчаковка и лесной массив к северу от Новой Сечи. В попытке замедлить такое продвижение ВСУ предприняли неожиданную контратаку из Кондратовки на Андреевку. Украинскому подразделению удалось достичь окраин Андреевки и даже попытаться закрепиться в сельской застройке. Однако попытка оказалась неудачной. Вся атакующая группа была уничтожена», — добавил Антонюк.

Марш «прокаженных»

Пополнение украинских подразделений и ротация не поступают уже длительное время, поскольку Киев считает это направление второстепенным. В результате сложилась ситуация, когда солдат не меняют даже на относительно безопасных позициях. Причина этому — как нехватка резервов, так и полное пренебрежение к жизням своих подчиненных.

В подтверждение своих слов полковник опубликовал слитых переговоров в радиоэфирах ВСУ. Штабный командующий с позывным «Каштан» отказал в эвакуации командиру одного из подразделения несмотря на огромные потери и того факта, что оставшийся в живых личный состав скошен неизвестной эпидемией.

«Украинское командование, даже когда есть шанс спасти жизни своих бойцов, нередко оставляет их на передовой, обрекая на смерть из-за отсутствия необходимой военной или медицинской поддержки», — заключил Антонюк.

В результате «прокаженные» формирования ВСУ оказались готовы развернуть свое оружие уже против Киева и командиров, обрекших их на мучительную смерть. В результате бунт, по пока неподтвержденным данным, превратился в очередную бойню с заградотрядами.