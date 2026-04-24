Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по объектам противника в Днепропетровской области, уничтожив пункты управления беспилотной авиацией ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

В ходе воздушной разведки операторы дронов выявили замаскированные позиции, где украинские формирования разместили оборудование связи и личный состав. Для сокрытия своей деятельности противник использовал здания в одном из населенных пунктов.

После получения точных координат артиллеристы нанесли серию ударов по обнаруженным целям. В результате были уничтожены пункты управления БПЛА, терминалы связи, а также личный состав противника, находившийся в укрытиях.

Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись в режиме реального времени при взаимодействии расчетов беспилотной авиации и артиллерии с применением штатных российских систем связи и управления. Уничтожение данных объектов серьезно ограничило возможности ВСУ по использованию разведывательных и ударных беспилотников.