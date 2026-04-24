Военные НАТО уронили с высоты 300 метров машину стоимостью 600 тысяч евро

Военнослужащие Североатлантического альянса (НАТО) уронили с высоты 300 метров боевую машину стоимостью 600 тысяч евро. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил портал Nexta на своей странице в социальной сети X.

На опубликованных кадрах видно, как машину на парашюте десантируют с самолета, после чего трос обрывается и техника падает на землю.

— Испанские десантники уничтожили бронированную машину стоимостью 600 тысяч евро во время учений, — говорится в сообщении.

21 апреля в The Associated Press писали, что шесть стран — участниц НАТО подняли в воздух истребители в ответ на появление двух российских бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС над Балтийским морем. По данным агентства, французские истребители Dassault Rafale поднялись с литовской авиабазы и присоединились к авиации Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии.

Два небольших самолета-разведчика Североатлантического альянса 1 апреля заметили в небе над границами Калининградской области. 8 декабря над акваторией Черного моря также кружил самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint британских Военно-Воздушных сил.