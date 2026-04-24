Сосед России получит возможность за раз уничтожить 360 тысяч жителей Санкт-Петербурга

Финляндия приближается к соглашению с США о совместном использовании ядерного оружия (ЯО) на истребителях пятого поколения F-35 на границе с соседней Россией. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Американский журнал прокомментировал проект Минобороны Финляндии, внесенный в местный парламент, согласно которому ограничения на ввоз в страну зарубежных атомных бомб могут быть сняты, если это делается в интересах нацбезопасности.

Издание напоминает, что Финляндия должна получить 64 истребителя F-35.

«F-35 считается оптимальным средством доставки ядерного оружия, поскольку его отсеки для вооружения способны нести две бомбы B61, а его передовые возможности в области малозаметности и радиоэлектронной борьбы обеспечивают значительную живучесть при нанесении ударов вглубь российской территории», — говорится в публикации.

Там же приводится оценка, что одна ядерная бомба B61-13 позволяет истребителю F-35 за один удар уничтожить более 310 тысяч жителей Москвы или 360 тысяч жителей Санкт-Петербурга.

MWM пишет, что российские истребители пятого поколения Су-57 тоже могут наносить удары ЯО, однако их развертывание в приграничных с Финляндией регионах только ожидается.

В декабре журнал The National Interest со ссылкой на соответствующий проектный офис корпорации Lockheed Martin заметил, что первый финский истребитель пятого поколения F-35 поднялся в воздух.