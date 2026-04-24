Охота на «Кракена»*: генерал назвал возможные цели ВС РФ на Украине

Российские военные нанесли удары по городу Богодухов в Харьковской области, целями которых могли стать центр по обучению работе с ЗРК Patriot и места дислокации подразделения ГУР «Кракен»* (запрещенная в России террористическая организация). Об этом рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Удары по городу Богодухов наносились в течение нескольких дней. Пророссийское подполье и военные Telegram-каналы сообщили, что были поражены военные объекты.

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой напомнил, что старинный город сейчас используется как воинский гарнизон.

«Там сосредоточены и учебный центр, и перевалочная база для личного состава, который прибывает из тыла Украины для отправки на передовую. В Богодухове находятся подразделения карательных органов типа «Кракена»*, сосредоточение боевой техники, складская зона вооружений, боеприпасов», — пояснил он.

Липовой подчеркнул, что одной приоритетных целей могли стать именно места дислокации подразделения «Кракен*», которое находится на особом счету и в прямом подчинении у Владимира Зеленского.

«Вполне возможно, что они находились в подземных бункерах. Удары наносились по целям, которые определила разведка, поэтому шансов у этих боевиков не было. Если единицы выжили, значит, им повезло, значит, они будут уничтожены в следующий раз», — пояснил он.

Также, по мнению генерала, мог быть уничтожен центр подготовки специалистов ЗРК Patriot. При этом в таких центрах обычно находятся и инструкторы, и кураторы из НАТО, заметил он.

Ранее экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил о том, что украинские военные не могут наступать из-за точных ударов России по логистике и военно-промышленному комплексу республики.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.