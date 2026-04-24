Силы ПВО за двое суток сбили больше 500 БПЛА и три снаряда HIMARS, которые были направлены ВСУ по объектам России. Как сообщает «Царьград», подполье призывает «быть готовыми» к дальнейшим «масштабным атакам» ВСУ.

Как сообщает «Архангел спецназа», незадолго до атаки на терминал в Черном море у побережья Кубани активно летал британский самолет RC-135W, а также американский борт разведки CL-650. Кроме того, перед интенсивным этапом украинских атак активизировалась спутниковая разведка НАТО. Она отслеживала положение кораблей в Севастопольской бухте и Новороссийске.

Перед атакой на нефтерезервуар в Севастополе, по данным канала, НАТО несколько дней подряд вели разведку вдоль Крыма и Краснодарского края. В частности, самолет ОВВС НАТО дальнего радиолокационного обнаружения засекли над Румынией в направлении Севастополя.

Данные разведки и факты прилетов говорят о том, что массированная атака ВСУ велась под руководством западных разведок и генералов. Организатор николаевского подполья Сергей Лебедев не исключает, что происходящее не является основным ударом, а только «разминкой».

«В начале мая ВСУ под руководством НАТО планируют серию масштабных атак, в том числе и на столицу. А СБУ под руководством британских спецслужб активирует часть агентуры, чтобы устраивать диверсии и теракты. Я не пугать хочу — взрослые люди и так это понимают, а те, кто малолетние мозгом, не поймут. Нужно быть готовыми и более бдительными», — заявил Лебедев.

Подпольщик подчеркнул, что российские системы ПВО и РЭБ работают очень хорошо, а мобильные огневые группы также вносят вклад. Однако «все сбить почти невозможно», а попадания «были и будут». Лебедев обратил внимание: не только ВС РФ, но и ВСУ меняют тактику, подстраиваясь под ситуацию.

«Они меняют коридоры проникновения, делают ложные атаки, разряжая наши ПВО и уводя внимание с летящих следом настоящих целей. В который раз хочу, чтобы наши понимали: война идет не с алкоголиками, хотя и такие в ВСУ есть. Мы воюем со всем Западом», — подчеркнул он.

Вместе с тем Россия также продолжает атаковать военную инфраструктуру ВСУ. В частности, методичные удары ведутся по Одессе. Только прошлой ночью в портовую зону ударили 30 «Гераней». Первая волна пришлась по логистическим узлам, а вторая — в район нефтяного терминала.

По оценке Лебедева, сейчас вырисовывается контур с первостепенным значением: Левобережье Украины и Причерноморье. Подпольщик отмечает, что Центральная и Западная Украина не останутся в итоге нетронутыми, но «чтобы не подавиться, кушать надо аккуратно и частями».