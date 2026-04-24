В России заявили о проходимцах с наградами «Вагнера» и назвали способ их вычислить

Бойцы диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» назвали способ, который должен помочь россиянам вычислить мошенников, притворяющихся бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» — они выложили список наград расформированного подразделения. Пост опубликован в Telegram.

В списке, который выложили авторы поста, значатся награды ЧВК за участие в спецоперации, а также за кампанию в Сирии и боевые действия в Ливии.

Платиновая звезда Героя ЧВК «Вагнер» Черный окопный крест (за бои в Ливии присуждался аналогичный Белый крест) Серебряный и Золотой кресты «За отвагу и Мужество» Орден «За победу над ИГИЛ» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) Медаль «За вклад в победу над ИГИЛ в Сирии» Медаль «За освобождение Канасбы» (вручавшаяся по итогу боев за Пальмиру) Памятная медаль «Не побежден, не сломлен» (посвящена бою 2018 года с отрядами курдов под прикрытием авиации США) Медаль «За победу над терроризмом в Сирии» Памятная медаль «За вклад в борьбу с терроризмом Лимала» (за бои в Мозамбике) Медаль ЧВК «Зачистка» (за бои в ЦАР) Медаль «За взятие Попасной» Медаль «За отвагу» Медаль «За взятие Соледара» Медаль «Бахмутская мясорубка» Медаль «За взятие Бахмута» Медаль «За участие в проекте 42174» (вручалась участникам СВО в рядах ЧВК из числа бывших заключенных) Медаль «За содействие ЧВК Вагнер» Медаль «За спасение раненых бойцов» Медаль «Второй Фронт» Знак «За ранение» Отличительный знак «За безупречную работу в ЧВК Вагнер» (трех степеней, изготавливались из меди, серебра и золота)

«Когда видите проходимцев, у которых есть награды якобы "Вагнера", но они не соответствуют списку, то можете смело утверждать, что перед вами мошенник и мразь, не имеющая отношения к Компании», — заявили авторы канала. ДШРГ «Русич» назвали опубликованный список полным.

Ранее сообщалось о скандале, который возник из-за редчайшей награды ЧВК — платиновой звезды Героя, которую надел на себя связанный с «Ахматом» военкор и военблогер Михаил Негматов.