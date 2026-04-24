Раскрыто, как российские дроны на оптоволокне действуют на солдат ВСУ

Российские беспилотники на оптоволокне, применяемые в зоне проведения специальной военной операции, оказывают серьезное психологическое воздействие на украинских военнослужащих, фактически «сводя их с ума». Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах, описав тактику использования этих дронов, которая превращает передовые позиции в зону тотальной неопределенности для противника.

© Московский Комсомолец

По словам собеседника агентства, ключевой фактор эффективности FPV-дронов на оптоволокне заключается не только в их неуязвимости для средств радиоэлектронной борьбы, но и в способности долгое время оставаться незамеченными. Такие беспилотники способны часами буквально «поджидать жертву», находясь в засаде на земле — на перекрестках, в полях или на выходах из лесополос.

Наиболее устрашающим моментом для противника является дистанция атаки: дрон зачастую начинает движение к цели всего с 15 метров. В таких условиях у солдата ВСУ просто не остается времени, чтобы среагировать или снять автомат с предохранителя.

«Осознание того, что каждый твой шаг может привести к такому дрону, буквально сводит солдат ВСУ с ума», — подчеркнул представитель силовых структур.

Помимо беспилотников, источник выделил и другие виды российского вооружения, которые вызывают панику среди украинских формирований. Речь идет об авиационных бомбах — как корректируемых, так и фугасных, — которые противник прозвал «чугунным ужасом». Как отметил собеседник, эти боеприпасы демонстрируют высокую эффективность в уничтожении любых, даже самых укрепленных объектов: «Эти бомбы уничтожают любые укрепления, превращая бетонные блокпосты в пыль".

Представитель силовых структур добавил: "Сейчас мы наблюдаем их массовое применение, что полностью деморализует противника на передовой».

Еще одним средством, внушающим ужас украинским военным, стал тяжелый огнеметный комплекс ТОС-1А «Солнцепек», которые военнослужащие ВСУ прозвали «адской машиной». Эффект от его применения таков, что, увидев в небе характерный залп «Солнцепека», украинские подразделения в панике покидают свои позиции, не вступая в бой. Таким образом, комбинация высокоточных беспилотных систем и мощного тяжелого вооружения создает комплексный деморализующий эффект по всей линии фронта.