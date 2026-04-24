США пообещали миллионы долларов за информацию о союзнике Ирана

Соединенные Штаты предложили до $10 млн за информацию о лидере действующей в Ираке проиранской военизированной группировки «Катаиб Сайид аш-Шухада» (КСШ) Хашиме Финьяне Рахим ас-Сараджи. Об этом говорится на странице программы «Вознаграждение за правосудие» американского Государственного департамента в соцсети X (бывшая Twitter).

Члены КСШ нападали на американские дипломатические объекты в Ираке, а также атаковали американские военные базы и персонал в Ираке и Сирийской Арабской Республике, поделились подробностями авторы публикации.

Ранее Соединенные Штаты назначили награду за информацию о ключевых руководителях КСИР и новом верховном лидере Исламской Республики Иран Моджтабе Хаменеи. В Госдепе указали на то, что данные лица командуют и руководят различными подразделениями КСИР, которые, с точки зрения американской стороны, планируют, организуют и осуществляют теракты по всему миру.