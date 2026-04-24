Раскрыта новая тактика атак ВСУ по регионам России

Вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику, атакуя дронами российские регионы. Она была применена при налете на Краснодарский край и Самарскую область, рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

В ночь на 23 апреля удар беспилотниками был нанесен по промышленному предприятию в Новокуйбышевске, там погиб один человек, также есть раненые. Обломки одного из дронов попали и на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован. А в Туапсе третьи сутки продолжается ликвидация крупного пожара, возникшего после налета беспилотников.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, украинские военные начали применять новую тактику, атакуя несколько дней подряд один и тот же объект, один и тот же город.

«Впервые это началось в Краснодарском крае в Сочи, когда три дня шла атака. Затем эта тактика стала применяться по другим населенным пунктам и городам», - рассказал он.

Целью ВСУ является истощение запаса ракет российских систем ПВО, в результате чего, например, на третий день беспилотники все же достигают цели, пояснил эксперт.

«Страшно другое - противник бьет по жилым объектам, гибнут мирные люди. Практически целый подъезд был разрушен в Сызрани, погибла девочка и ее бабушка», - заметил Кнутов, добавив, что основная задача сейчас создать мощные электромагнитные пушки и лазеры, которые помогут системам ПВО.

Напомним, что 22 апреля в Сызрани при налете БПЛА обрушился подъезд жилой многоэтажки и пострадали 12 человек. Также из-под завалов достали тела женщины и ребенка.