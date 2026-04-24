СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве

Утром в пятницу, 24 апреля, в Киеве произошли мощные взрывы. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на украинские СМИ.

В сообщениях отмечается, что в городе была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил эту информацию.

Также утром 24 апреля появились сообщения о воздушной тревоге в Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.

О взрывах в Киеве также сообщалось 22 апреля. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.