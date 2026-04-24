Сводка СВО за ночь 24 апреля: бои на рубеже и «грубая ошибка» ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении базы дронов ВСУ и украинской военной техники. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 24 апреля.

«Гиацинт» уничтожил спрятанную базу дронов

На краснолиманском направлении расчет 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» ликвидировал базу ударных дронов ВСУ самолетного типа, рассказали в Минобороны. Замаскированный объект и взлетно-посадочную полосу обнаружили разведчики ВС РФ с помощью беспилотников, после чего передали координаты артиллеристам.

Получив данные, расчет нанес по цели удар осколочно-фугасными снарядами. В результате инфраструктура базы и склад боеприпасов были уничтожены.

Успешная операция позволила значительно снизить активность украинской беспилотной авиации на этом участке. ВСУ лишились возможности проводить воздушную разведку и наносить удары с использованием дронов.

«Верба» и пулеметы против дронов

Военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона ВС РФ пресекли атаку украинских дронов в ДНР, сообщили в Минобороны России. Для уничтожения воздушных целей военные применили переносные зенитные комплексы «Верба» и пулеметы Калашникова, оснащенные тепловизорами.

Благодаря сети пунктов наблюдения расчеты смогли вовремя обнаружить дроны и ликвидировать их еще на подлете, подчеркнули в Минобороны.

Охота на «Бабу-ягу»

Операторы российских дронов уничтожили беспилотники ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны. Среди сбитых целей – ударные дроны типа «Баба-яга», FPV-дроны, а также различные разведывательные беспилотники.

Спецназ «Ахмат» и «Север» лишили ВСУ контроля над важной дорогой

Военнослужащий спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ лишились контроля над одной из дорог в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного, спецназ «Ахмат» и подразделения группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Там располагались расчеты, которые с помощью беспилотников контролировали одну из дорог. ВСУ использовали дорогу для проведения ротаций.

«Появился расчет оптоволоконных дронов, который нам покоя не давал, было трудновато заезжать на позиции», - отметил военный.

Он добавил, что позже во время дежурства российские подразделения уничтожили пункт ВСУ.

«Грубая ошибка» ВСУ

Российские танкисты уничтожили технику ВСУ под Константиновкой, воспользовавшись «грубой ошибкой» украинских сил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира танка, военного с позывным «Пуля».

«ВСУ попытались накатом зайти на позиции сразу на нескольких бронемашинах. Это была грубая ошибка», - отметил военный.

Российские танки уже отходили, но развернулись и прибыли обратно на позицию. В результате они уничтожили бронемашину и автомобиль ВСУ.

Бои на рубеже

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что ВС РФ заняли несколько опорных пунктов между селами Александроград и Лесное у границ Днепропетровской области. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным Царева, вдоль линии Александровка - Великомихайловка, а также в районе Новопавловки идут бои.

«Бедственное положение» ВСУ и наемники

ВСУ перебросили иностранных наёмников на волчанское направление (Харьковская область). Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

В сообщении отмечается, что от наемников требуют «исправить бедственное положение ВСУ».