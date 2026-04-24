Cамолет ВВС США подал аварийный сигнал над страной Ближнего Востока

Американский военный самолет подал аварийный сигнал в воздушном пространстве Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Flightradar24.

Воздушное судно, имеющее позывной RCH525, подало сигнал 7700 примерно в 7:51 мск. Данный сигнал означает «общую чрезвычайную ситуацию».

По информации портала, самолет Военно-воздушных сил США летел из Объединенных Арабских Эмиратов. Экипажу пришлось посадить его на турецкой авиабазе Инджирлик.

Информация о причинах инцидента к текущему моменту не поступала.

3 апреля газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных чиновников из США написала, что американский штурмовик А-10 потерпел крушение в районе Персидского залива. Воздушное судно разбилось вблизи Ормузского пролива, при этом пилот не пострадал. В материале не уточнялось, что стало причиной происшествия.

В начале марта транспортный самолет ВВС Алжира потерпел крушение после взлета с авиабазы Буфарик, расположенной к юго-западу от столицы страны. Как рассказали в министерстве обороны республики, на борту находились шесть человек. Из них выжили четыре человека, их госпитализировали.