ФСБ: у планировавших теракт против Роскомнадзора изъяли целый арсенал оружия

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что у украинских агентов, планировавших теракт против Роскомнадзора, изъяли целый арсенал оружия.

«В ходе обысков у террористов изъяты СВУ массой 1 кг, граната Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований», — отметили в спецслужбе.

Уточняется, что у них также была найдена инструкция по вступлению в состав запрещённой в России украинской террористической организации.

В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который украинские агенты намеревались совершить против Роскомнадзора.