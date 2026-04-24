Бойцы ВСУ пожаловались на отсутствие выплат

Военнослужащие бригады Вооруженных сил Украины, обороняющей Мирополье в Сумской области, жалуются на то, что не получают положенные им выплаты. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет РИА Новости.

«Военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ жалуются в соцсетях, что командование не выплачивает им довольствие», — пояснил он.

В частности, по его словам, бойцы подразделения не получают деньги за нахождение в госпитале по ранению. При этом максимальная зарплата командира роты в Сумской области составляет около 100 тысяч гривен (примерно 170 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что командира 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины заподозрили в начислении выплат «мертвым душам». Он отправлял ложные доклады руководства об укомплектованности подразделения, деньги выплачивались за военнослужащих, которых по факту не было.