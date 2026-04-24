Стало известно, откуда могли быть запущены упавшие в Финляндии дроны

Беспилотники, упавшие на территории Финляндии, могли быть запущены не с территории Украины, а в ходе учений внутри страны или с баз НАТО в Эстонии. Такое мнение высказала РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.

Ранее в Финляндии упали два украинских дрона. Президент страны Александр Стубб заявил об «отсутствии военной угрозы» и о расследовании инцидентов. А в МИД Украины сообщили, что Киев «принес извинения» Финляндии. Также падения дронов были зафиксированы в Литве, Латвии и Эстонии.

В середине апреля полиция Финляндии сообщила об обнаружении очередного беспилотника, который пришлось обезвреживать контролируемым подрывом. Был повышен уровень готовности служб безопасности.

По словам активистки Салли Райски, изначально говорилось о том, что беспилотник был произведен на Украине, но сейчас «они хотят немножко смягчить ситуацию и сказать, что это был не такой дорогой вариант».

«Дорогой дрон может пролететь 2000 километров, но может быть какой-то полегче и поменьше, не самолетного типа, он уже с Украины до Санкт-Петербурга может быть и не сможет долететь. Поэтому подозрение уже на нашу страну. Это могли быть учения, у нас натовские солдаты есть. Это мог быть и пуск с государства, которое не так далеко от нас - Эстония, - пояснила она.

При этом, по мнению активистки, сейчас идет обучение, а в перспективе все это может «перерасти в провокации» против России.

Две страны НАТО проведут учения с отработкой ударов по целям в России

Напомним, что последняя неделя марта ознаменовалась четырьмя массированными ударами Вооруженных сил Украины по портам Усть-Луги, Приморска и Киришского НПЗ. Дроны запускались с территории Западной Украины и шли к целям через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии. Однако после того, как в России пообещали принять меры для предотвращения таких ударов, количество подобных налетов начало снижаться.