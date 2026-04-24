Марочко: солдаты ВСУ отступили на вторую линию обороны у Гришина в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили на вторую линию обороны, оттянув свои силы из района освобожденного российскими войсками Гришина Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко. "Данный факт вынудил украинское командование оттянуть свои силы и средства с южных окраин населенного пункта Новоалександровка и занять вторую линию обороны вдоль северной прибрежной зоны реки Гришинка", - отметил Марочко. Он добавил, что в районе Гришино российская армия развивала наступление в западном и северном направлениях. 23 апреля военнослужащий 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Ирек Нуриахметов рассказал, что в боях за Гришино на стороне ВСУ выступали иностранные наемники, которые в результате боев за населенный пункт, уничтожили. 21 апреля Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов: Гришино в ДНР и Ветеринарное в Харьковской области.