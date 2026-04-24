CENTCOM: ВМС США с начала блокады Ирана перенаправили 33 судна
Военные США перенаправили 33 судна с момента введения блокады Ирана. Об этом сообщает Центральное командование (CENTCOM) в соцсети X. По данным ведомства, большинству кораблей, которым американцы приказали изменить курс, не стали препятствовать. Среди перехваченных судов преобладают нефтяные танкеры.
До этого агентство Reuters передавало, что за последние несколько дней американские военные перехватили как минимум три танкера под иранским флагом в азиатских водах. Два из них — супертанкеры с нефтью на борту. Вечером 19 апреля ВМС США открыли огонь и взяли на абордаж торговое судно Touska в Оманском заливе.
Конфликт вокруг Ормузского пролива обострился после того, как 28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли удары по Ирану — в ответ Иран фактически закрыл пролив для судоходства.
После провала переговоров в Исламабаде 11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады иранских портов, которая официально стартовала 13 апреля. Спустя пять дней, 18 апреля, Иран ответил — перекрыл Ормузский пролив. К тому моменту пролив оставался открытым лишь около 12 часов.