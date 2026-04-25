Силы ПВО за ночь сбили 127 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников над регионами России.

Об этом в субботу, 25 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что дроны были сбиты над территориями ряда областей, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Свердловскую и Челябинскую, а также над Крымом, Татарстаном и акваториями Черного и Азовского морей, передает Telegram-канал МО РФ.

До этого сообщалось, что шесть человек пострадали при атаке украинского дрона по жилому дому в Екатеринбурге. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Глава области уточнил, что жильцы дома были эвакуированы, им предложено размещение в ПВР. В настоящее время с людьми работают психологи и специалисты МЧС.