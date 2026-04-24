Пентагон оголяет резервы — США теряют ракеты в войне с Ираном

США столкнулись с дефицитом вооружений на фоне конфликта с Ираном, передает The New York Times. Пентагон вынужден перебрасывать боеприпасы с других направлений, что отражается на общей военной готовности.

Военное руководство оказалось перед необходимостью выбирать, где сохранять ресурсы. Перераспределение затрагивает запасы, изначально предназначенные для других потенциальных направлений, включая возможное противостояние с Россией и Китаем.

По данным издания, расходы ракет оказались значительными. Использовано около 1,1 тысячи JASSM-ER, при этом в резерве остается примерно 1,5 тысячи. Также выпущено свыше 1 тысячи Tomahawk — это примерно в десять раз превышает годовой объем закупок.

Кроме того, применены более 1,2 тысячи перехватчиков Patriot и свыше 1 тысячи ракет ATACMS. При этом производство Patriot на 2025 год запланировано на уровне около 600 единиц.

Ситуация осложняется ограничениями по наращиванию выпуска. Пентагон не может увеличить производство без одобрения дополнительного финансирования. Несмотря на договоренности с Lockheed Martin о расширении выпуска, средства на это не выделены.

Отмечается, что сокращение запасов затрагивает ресурсы, важные для НАТО. Дополнительным фактором стали потери беспилотников и сокращение военных учений, что снижает уровень боеготовности армии США.