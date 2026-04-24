Еще один российский регион ночью подвергся атаке ВСУ

Ночью над Воронежской областью было сбито несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности ночной атаки на регион раскрыл губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены четыре беспилотных летательных аппарата», — написал чиновник.

Он подчеркнул, что, согласно предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

Ночью атаке ВСУ также подверглась и Ростовская область. Об этом сообщал губернатор Юрий Слюсарь.