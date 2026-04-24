В России создали тяжелый беспилотник «Упыреныш»

Инженеры группировки войск «Южная» Вооружённых сил России разработали прототип тяжёлого дрона «Упырёныш» из отечественных и трофейных деталей.

Об этом сообщает газета «Известия».

Специалисты четвёртой бригады использовали корпус и полётный контроллер от отечественного аппарата «Упырь», а остальные узлы взяли от трофейных беспилотников типа «Баба-яга».

Журналисты пояснили, что новый квадрокоптер уже совершил несколько боевых вылетов для нанесения ударов и доставки грузов на передовую.

По словам техника взвода с позывным Шипа, функциональность разработки сравнима с дронами Mavic, однако российский аппарат способен нести больше груза.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» с начала апреля уничтожили более 60 ударных украинских гексакоптеров «Баба-яга».