Стало известно о росте потерь в рядах ВСУ

Потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала недели выросли в нескольких населенных пунктах Днепропетровской области. Кроме того, рост потерь наблюдается и рядом с Верхней Терсой в Запорожской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Хочу отметить, что сейчас есть довольно-таки ощутимые потери украинских боевиков в Днепропетровской области. Там, где действует наша группировка "Центр"», — сказал Марочко.

Он пояснил, что речь идет в первую очередь о населенных пунктах Покровское, Великомихайловка, Андреевка.

Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации составили примерно два миллиона человек.