У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет трудностей с производством беспилотников самолетного типа, поскольку они имеют возможность регулярно запускать по территории России более сотни таких дронов. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

Авторы портала отмечают, что Украина совершила множество атак с использованием беспилотников самолетного типа по российской нефтяной инфраструктуре, электроподстанциям и химическим предприятиям. По их данным, в среднем практически каждый день фиксируются атаки более ста беспилотников, что свидетельствует об отсутствии у ВСУ проблем с мощностями и производством.

15 апреля Минобороны России раскрыло, в каких странах Европы производят дроны для Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов нашли в том числе в Великобритании, Германии, Дании, Латвии и еще четырех странах. По информации Минобороны, в Европе, а также в Израиле и Турции производят комплектующие для беспилотников.

Позднее британское издание Daily Express писало, что обнародование информации о местонахождении филиалов украинских компаний по производству (БПЛА) в Европе несет прямую угрозу для Великобритании.

