Моряк ВМС США избежал отправки в Ормузский пролив из-за нападения обезьяны

Моряк ВМС США не поехал на миссию в Ормузский пролив после того, как на него напала обезьяна. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Отмечается, что инцидент произошел в таиландском Пхукете. В какой-то момент на него напала обезьяна. Подробности состояния пострадавшего не называются, но указывается, что в результате мужчина получил царапины.

После инцидента моряку была оказана медицинская помощь, после чего его эвакуировали на базу в Японии. Уточняется, что моряк работал на корабле противоминной обороны USS Chief электротехником. На выполнение задач корабля произошедшее не повлияло.

