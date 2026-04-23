Третий по счету американский авианосец прибыл в район Ближнего Востока

Третий американский авианосец USS George H. W. Bush (»Джордж Буш») прибыл в зону ответственности Центрального командования США.

Об этом CENTCOM сообщает на странице в социальной сети X.

«Авианосец класса «Нимиц» USS George H.W. Bush (CVN 77) следует в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования США, 23 апреля», — говорится в публикации с прикрепленной фотографией военного корабля.

18 апреля американский атомный авианосец Gerald R. Ford после завершения ремонта вернулся в Красное море. До пожара на борту судно вместе с тремя эсминцами с управляемым ракетным оружием выполняло боевые задачи по нанесению ударов по иранским целям.

7 марта стало известно, что авианосец USS George H. W. Bush будет отправлен на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана. Корабль завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина), после чего должен был пересечь Атлантический океан.