«Радиостанция Судного дня» передала восьмое загадочное послание за день

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня» и The Buzzer («Жужжалка»), передала восьмое загадочное сообщение за день. Об этом пишет отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Активность станции была зафиксирована в четверг, 23 апреля, в 12:51 мск, в 12:59 мск, в 14:46 мск, в 15:01 мск, в 15:15 мск, в 15:51 мск, 16:53 мск, 17:11 мск.

По традиции, трансляции содержали набор букв и цифр, а также слова «чеченка», «феуншоглев», «ребристый», «россопик», «божеский», «майнокурс», «алиментный», «люсоштоф», «ассамблея».

«НЖТИ 38808 ВОЗОСТЕМ 6465 1077», — говорилось в последнем по состоянию на 22:00 мск сообщении.

Напомним, что УВБ-76 — военная радиостанция, которая начала вещание с 1976 года. Ее истинное предназначение до сих пор неизвестно.

На протяжении десятков лет станция вещает круглосуточно, передает от 1 до 24 сообщений. Вместе с тем, 99,99% эфира составляет классическое радиолокационное «жужжание», за которое она и получила прозвание The Buzzer.