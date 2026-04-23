Офицеры ВСУ позволяют себе резкие, грубые выражения в адрес Владимира Зеленского, называют его предателем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Источник уточнил, что командиры 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ активно ведут страницы в соцсетях, в публикациях открыто, жестко критикуют украинского лидера.

В частности, его ругает и обвиняет в предательстве националист из Тернопольской области — преданный сторонник экс-президента Украины Петра Порошенко*.

Ранее сообщалось, что бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила его в «запутанных заявлениях». Она пояснила, что европейцы не в состоянии понять, что он в действительности желает получить, на чем настаивает.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, в свою очередь, раскритиковал украинского лидера за то, что военные на фронте нередко остаются без еды, воды, связи, лекарств, топлива.

По его мнению, Зеленский осуществляет геноцид в отношении ВСУ, осознанно бросает солдат на произвол судьбы.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.