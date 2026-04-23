В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией

Взаимоотношения России и Германии уже никогда не станут прежними, так как Берлин воспринимает Москву в качестве «главной угрозы». Об этом пишет колумнист газеты Berliner Zeitung Михаэль Майер.

Как заявил Майер, ранее в Германии была принята военная стратегия, в которой Россия выступает в качестве главной угрозы. При этом он подчеркивает, что власти Германии глубоко убеждены, что угроза со стороны России реальна.

«Новая военная стратегия навсегда изменит отношения между Москвой и Берлином. Последствия ощутят на себе все немцы», — заявил он.

Напомним, что ранее Германия приняла первый в истории страны документ, определяющий военную стратегию бундесвера. В нем основной стратегией заявлено сдерживание, а центральное место в документе отведено противодействию России.