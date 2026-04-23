В России раскрыли, чем обернутся совместные ядерные учения Франции и Польши

Совместные ядерные учения Франции и Польши приведут к обострению ситуации в Прибалтике. Об этом News.ru заявил капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, НАТО и ЕС во время совместных учений будут отрабатывать «взятие Калининграда». Однако напрямую угрожать они не станут, считает эксперт. Появление в регионе Балтики французских самолетов как носителей ядерных бомб приведет к обострению ситуации, констатировал военный.

Дандыкин заявил, что страны Европы хотят сделать Балтийское море «натовским». В связи с этим к маневрам может присоединиться и Германия, указал он.

До этого портал Wirtualna Polska со ссылкой на источники сообщал, что Франция планирует совместно с Польшей провести учения ВВС над Балтикой с участием истребителей Rafale «с ядерными боеголовками».

В учениях будет принимать участие и польская авиация. Во время учений будут отрабатываться отработка ударов конвенциональным оружием по российским объектам, в том числе по «важным целям в районе Санкт-Петербурга».