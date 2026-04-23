Глава МО Израиля готов возобновить войну с Ираном при одном условии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) готова возобновить антииранскую военную операцию, заявил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац. При этом целью, по его словам, будет полное уничтожение экономической инфраструктуры ИГИ и устранение ее высшего руководства.
В Израиле ожидают зеленого света от Вашингтона.
«Израиль готов возобновить войну против Ирана, – сказал Кац в видеообращении, распространенном пресс-службой его ведомства. – Армия обороны Израиля готова к обороне и наступлению».
Министр пригрозил: Израиль собирается действовать самым жестким образом и планирует полностью разрушить экономику Ирана.
Кац дал понять, что вслед за убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Израиль желает устранить его сына и преемника аятоллу Моджтабу Хаменеи, а также все руководство исламской республики. Кац, выдвигая угрозы, увязал задачи с разрешением со стороны США, которое пока не получено: «Мы ждем зеленого света от США».
«В этот раз атака будет иной и смертоносной, – добавил глава израильского военного ведомства. – Она нанесет сокрушительные удары по самым болезненным местам».