Украинские дроны атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области

Грайворонский округ попал под удар украинских дронов. О последствиях атаки рассказал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

© Газета.Ru

По его информации, жители не пострадали, однако повреждения получили дома, транспортные средства и линии электропередачи.

Так, в Грайвороне повреждены остекление и фасады двух объектов торговли и два легковых автомобиля, один из них полностью сгорел.

В селе Почаево ударом дрона выбило окна частного дома, огнем поврежден трактор.

В селе Дунайке FPV-дрон атаковал частный дом и повредил линию электропередачи.

Еще одна ЛЭП была повреждена в селе Гора-Подол, там же дроны ударили по машине.

В селе Косилово ущерб нанесен объекту торговли и еще одному легковому автомобилю.

В селе Новостроевка-Первая дрон сдетонировал возле социального объекта, разбились оконные стекла.

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников ВСУ. Накануне на региональный центр была совершена массированная атака БПЛА, пострадали два человека.

