Иранский посол заявил, что Тегеран победил в конфликте с США и Израилем

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран победил в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Джалали, противники использовали против Ирана весь военный потенциал, но в итоге «все закончилось исторической победой Тегерана». Он также добавил, что конфликт был неравным, а в результате действий США и Израиля погибло более 3 тысяч гражданских.

Напомним, что совместная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Как объяснил президент США Дональд Трамп, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. 7 апреля США объявили о двухнедельном прекращении огня. 11 апреля между сторонами конфликта прошло несколько раундов переговоров в Исламабаде, но США и Иран не смогли достичь соглашения из-за ряда противоречий.

Ранее Иран выдвинул требование США для возобновления переговоров.