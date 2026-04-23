Израиль заявил о готовности уничтожить династию Хаменеи

Израиль готов уничтожить иранскую династию Хаменеи при соответствующем сигнале от США. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, его слова передает 9-й канал Израиля.

По словам Каца, Тель-Авив готов к возобновлению войны с Тегераном. Он добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже обозначила цели для возможных атак.

«Мы ждем зеленого света от США — в первую очередь, чтобы завершить ликвидацию династии Хаменеи», — заявил глава Минобороны.

Ранее издание The New York Times сообщило, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения после атак США и Израиля, включая сильные ожоги лица, затрудняющие речь, и может нуждаться в пластической операции.