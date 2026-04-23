Эксперт рассказал о неприятном сюрпризе для США из-за Ирана

За несколько недель активных боевых действий против Ирана американские ВВС и ВМС потратили почти половину ракетного арсенала державы, пишет в статье для аналитического портала 19FortyFive обозреватель Брент Иствуд.

США начали операцию против Ирана 28 февраля 2026 года. В марте летчики и моряки наносили удары по правительственным зданиям, мостам, школам, вузам, больницам, объектам энергетической инфраструктуры.

В ответ КСИР направил десятки волн современных ракет на военные базы США, Британии, ФРГ, Франции на Ближнем Востоке. Иранские военные, кроме того, нанесли ряд точечных ударов по местам сосредоточения американских военных.

8 апреля Вашингтон объявил о двухнедельном перемирии с Тегераном. 22 апреля президент США Дональд Трамп продлил срок режима прекращения огня на 3-5 дней и отметил, что надеется на переговоры и мирную сделку.

Военный эксперт подчеркнул, что Белый дом своевременно принял решение о перемирии — за семь недель войны с Ираном США израсходовали более 45% своих высокоточных ударных ракет. Кроме того, было затрачено большое количество ракет-перехватчиков SM-3 и SM-6 — их запасы уменьшились на 20%.

Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчан отметил, что высокий расход современных, ценных снарядов создал зону повышенной уязвимости в западной части Тихого океана. Он добавил, что на восполнение запасов потребуется от 1 до 4 лет.

Автор статьи уточнил, что США не смогут вести войну на два фронта, в том случае, если НОАК решит взять Тайвань под контроль — флоту не хватит ракет и ракет-перехватчиков для ведения интенсивных боевых действий.