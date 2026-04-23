Две страны ЕС отработают ядерный удар по Петербургу

СМИ: Польша и Франция отработают ядерный удар по Петербургу
Франция и Польша планируют провести масштабные учения ВВС над Балтийским морем, в них будут задействованы истребители Rafale с «с ядерными боеголовками». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на польские СМИ.
По данным агентства, совместные маневры двух стран пройдут в ближайшее время в Северной Польше и в небе над Балтикой. В учениях будут принимать участие как французские, так и польские летчики.
Участникам маневров будет поставлена задача обнаружить цели, обработать их конвенциональным (не ядерным) оружием, в частности, крылатыми ракетами американского производства JASSM-ER.
В ходе маневров, согласно сценарию, будут отрабатываться удары по «важным целям в районе Санкт-Петербурга», уточнили журналисты. По их данным, удары по реальным целям будут нанесены только в случае гипотетического вторжения России на территорию Польши.
Проведение маневров позволит французским и польским военным своевременно и вне механизмов и бюрократии НАТО принять решение об ответном ударе и осуществить его.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что планы Варшавы и Парижа о проведении совместных ядерных учений показывают стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.