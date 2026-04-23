Разведка страны НАТО оценила уровень угрозы со стороны России

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) заявила о возросших рисках для национальной безопасности страны, указав, что основными источниками угроз являются Россия и Китай.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы наблюдаем нестабильный и непредсказуемый мировой порядок после десятилетий, когда стабильность и предсказуемость были основой процветания и мира», — подчеркнула глава агентства Симоне Смит.

В докладе AIVD также утверждается, что Москва якобы готовится к длительному противостоянию со странами Запада.

«Военный конфликт между Россией и Западом уже не является чем-то немыслимым», — сказано в документе.

Кроме того, Нидерланды обвиняют Китай в попытках получения передовых технологий и стремлении изменить мировой порядок в соответствии со своими интересами.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ложью и бредом утверждения о возможном нападении России на Европу.