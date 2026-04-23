Ударные беспилотники уничтожили дроноводов ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения беспилотных систем группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В ходе воздушной разведки был обнаружен ретранслятор и антенны связи, размещенные в заброшенном здании, где противник оборудовал пункт управления беспилотниками.

Координаты цели оперативно передали командованию, после чего было принято решение о нанесении удара. По объекту отработали тремя FPV-дронами, в результате чего пункт управления был полностью уничтожен. Поражение цели подтвердили средства объективного контроля.

Начальник расчета с позывным Коржик отметил, что подразделения ведут круглосуточный мониторинг правого берега с использованием различных типов беспилотников. По его словам, при обнаружении целей информация сразу передается командованию, после чего принимается решение об их уничтожении.

В ведомстве добавили, что такая работа позволяет своевременно выявлять перемещения противника, уничтожать выявленные объекты и корректировать огонь артиллерии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.