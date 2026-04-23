Украина сбросила на российские объекты умные авиабомбы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на российские объекты умные авиабомбы. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, все сброшенные Украиной снаряды были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Какие именно объекты пытались поразить ВСУ, и какой моделью бомб воспользовались украинские военные, не уточняется.

Известно, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров. Также, как отмечал военный эксперт Анатолий Матвийчук, для удара могут применяться бомбы JDAM. Для их запуска ВСУ используют самолеты Су-24 и, вероятно, F-16.