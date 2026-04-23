Почему стороны конфликта на Ближнем Востоке не будут бить по АЭС
Калман Цейкин раскрыл НСН, что МАГАТЭ строго следит за тем, чтобы стороны военных конфликтов избегали ударов по атомным электростанциям. Удары по АЭС в связи с ирано-израильским конфликтом вряд ли произойдут, так как воюющие страны предупреждены о недопустимости таких действий. Об этом в пресс-центре НСН рассказал ликвидатор, заслуженный эколог РФ, автор Записок из Чернобыльской зоны Калман Цейкин.
«Я думаю, это не произойдет, потому что удар по атомной станции – это нарушение норм МАГАТЭ. Она предупреждает воюющие стороны. Я думаю, что Израиль тоже предупредили о том, что по атомному объекту, особенно действующему, где загружено атомное топливо, бить «нельзя». Если уничтожены какие-то предприятия по обработке атомного топлива, это совершенно другое», - рассказал он.
Также собеседник НСН вспомнил аварию на АЭС Фукусима-1 11 марта 2011 года и раскрыл, что не учли японцы при ее проектировке. Таким образом, по его словам, эти станции в любом случае должны быть защищены.
«Если взять Фукусиму. Японцы - умный народ. Атомная станция прекрасно работала, но случилось цунами, и произошла катастрофа. Один фактор, по моему мнению, они не учли. Двигатели, которые являются генераторами электроэнергии, установили внизу в случае аварийного отключения электричества на АЭС. Если бы они были на крыше, их бы не смыло. Поэтому все АЭС подлежат контролю», - раскрыл он.
Напомним, что 26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы, произошедшей в 1986 году. Эта трагедия изменила судьбы миллионов людей, повлияла на развитие атомной энергетики и стала важным уроком для всего мира. Ранее Цейкин раскрыл НСН, что катастрофа в Чернобыле отодвинула развитие атомной отрасли на десятилетия