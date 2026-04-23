Генерал назвал условие, при котором НАТО может попытаться атаковать Россию

В конфликт с Россией НАТО вступит только при условии поддержки со стороны США. Такое мнение выразил Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой, пишет NEWS.ru.

По его словам, действия НАТО вдоль границ России носят провокационный характер, то же самое касается и проведения различных маневров и учений.

Генерал считает, что на какие-то серьезные провокации и противостояние с РФ страны альянса без поддержки США не решатся, поскольку они отлично понимают, что шансов в военном конфликте у них нет.

При этом они всячески демонстрируют и провоцируют Москву на ответные действия, добавил Липовой.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов высказался о возможных сроках нападения НАТО на Калининград и Карелию. По мнению аналитика, произойти это может в 2030 году.